Atiye oyuncusu Melisa Şenolsun cesur halleriyle olay yarattı! Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti...

Hülya Avşar'ın gençliği Melisa Şenolsun'un yeni haline benzetildi. Saçlarına perçem kestiren 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, Güzelliğin Portresi filminin galasında görenler çok şaşırdı! Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Şenolsun, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak ise "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" dedi. İşte Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerliği...