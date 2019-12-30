Atiye oyuncusu Melisa Şenolsun cesur halleriyle olay yarattı! Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti...
Atiye dizisi ile sosyal medya gündemine oturan Melisa Şenolsun yine çok konuşulacak pozlarla gündeme geldi. Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına benzemesi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran 23 yaşındaki Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşulunca Şenolsun, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar'a benzeyen halleri ve sizin için derlediğimiz benzeyen ünlüler...
30.12.2019 11:34
- Son Güncelleme: 30.12.2019 12:16
Hülya Avşar'ın gençliği Melisa Şenolsun'un yeni haline benzetildi. Saçlarına perçem kestiren 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, Güzelliğin Portresi filminin galasında görenler çok şaşırdı! Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Şenolsun, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak ise "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" dedi. İşte Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerliği...
DİĞER GALERİLER