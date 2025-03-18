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Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı'nın Caner Erkin'le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile tanışma sürecinde yaşadığı ilginç anları anlattı. Ovalı, Caner Erkin'i tanımadan önce agresif bir futbolcu olarak gördüğünü ve onunla ilgili büyük bir önyargısı olduğunu itiraf etti. Ancak asıl dikkat çeken detay, Şükran Ovalı'nın Erkin'i tam 14 kez engellemesi oldu! İşte Şükran Ovalı'nın eşiyle komik tanışma hikayesi...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 23:16
Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Bazen aşk en beklenmedik yerde başlar! Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in yolları ne bir davette ne de ortak arkadaş ortamında kesişti… Onlar bir cilt doktorunda tanıştı! Ünlü oyuncu, Caner Erkin'in sahadaki agresif tavırlarından dolayı ona karşı mesafeli olduğunu ve hatta tam 14 kez telefon numarasını engellediğini itiraf etti.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

ŞÜKRAN OVALI'DAN CANER ERKİN İTİRAFI

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da dünyaevine girdi. Çift, 2018'de kızları Mihran Ela'nın doğumuyla aile mutluluğunu perçinledi. Ovalı geçtiğimiz gün katıldığı Youtube programında hem kendisi hem de eşi Caner Erkin hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

"14 KEZ ENGELLEDİM!"

Şükran Ovalı, Caner Erkin ile tanışma hikayelerini anlatırken Oldukça ilginç bir detay paylaştı. "Caner'le tesadüfen bir cilt doktorunda tanıştım. O sırada Fenerbahçe'de oynuyordu, ben ise Beşiktaşlıydım ve futbolu yakından takip eden biriydim. Sahadaki agresif tavrından dolayı kavgacı birisi gibi görünüyordu. Karşılaştık, bana elini uzattı, ama hayatımda ilk defa birine elimi uzatmadım" dedi.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yı ikna etmesinin uzun zaman aldığını da söyleyen Ovalı, "Caner beni tanımak için çok çabaladı. Hatta, 14 kez telefonlarından engelledim onu! Ama pes etmedi. Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan tekrar arıyordu. Sonra kendi kendime, 'Acaba beni gözünüe çok mu büyüttü? Bir tanışayım, ne istiyor?' dedim. Tanıdıkça her geçen gün daha da şaşırdım. Bir insan bu kadar iyi olamaz diye düşünmüştüm, ama sonra ben de ona aşık oldum" ifadelerini kullandı.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

ANNE OLUNCA BİREY OLDUĞUMU HİSSETTİM

Programda ilk olarak kendi hayatından bahseden Şükran Ovalı, annelik deneyiminin kendisini ne kadar değiştirdiğini anlattı. "Anne olunca birey olduğumu hissettim. Kararsızlığım bazen sinir bozucu olabiliyor" diyerek yaşadığı dönüşüme dikkat çekti.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

"CANER'DEN SONRA FUTBOLDAN SOĞUDUM"

Eşi Caner Erkin hakkında esprili bir dille konuşan Ovalı, futbolu eskisi kadar izlemediğini itiraf etti. "Caner'den sonra futbol izlemiyorum, soğudum. Caner ya, Allah'ım! Evden çıkarken ona anneanne gibi, 'Arkadaşlarınla güzel güzel topunu oyna, hakemleri rahat bırak' diyorum" diyerek Caner Erkin'in sahadaki hallerine gönderme yaptı.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Ovalı, Caner Erkin'i tanımadan önce sahadaki agresif hareketlerinden dolayı ona sert eleştiriler getirdiğini söyledi. "Hep kavga ettiği için tanımadan önce Caner'e küfrediyordum. 'Allah'ın cezasına bak, bu da ne çirkef ya' diye izliyordum. Sonra çocuğumun babası oldu, 'Aslında hiç öyle biri değilmiş' dedim."

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

INTER DÖNEMİNDE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ovalı, Caner Erkin'in Inter'de oynadığı dönemde kadroya alınmamasının futbolcu için büyük bir moral bozukluğu yarattığını belirtti. "Biz daha yeni tanışıyorduk. Ona 'Oynatmayınca paranızı mı alamıyorsunuz?' diye sordum. 'Hayır' dedi. 'O zaman niye sinirleniyorsun? Benim param yatsa, sete çağırmasalar olur' dedim. 'Ben öyle kenarda bekleyemem' dedi. O dönem onun için çok zordu."

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞ TEKLİFİ REDDİ

Ovalı, Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini ancak dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın bu teklifi kabul etmediğini de açıkladı. "Fenerbahçe'yi aradı. 'Ben evime geri dönmek istiyorum, ne para ne başka bir şey konuşmak istemiyorum' dedi. Ama almadılar. Sonra Caner, Beşiktaş'a imza attı. O an duygularımı tutamadım, ağladım. Ama sonra çok mutlu olduk."

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Ovalı'nın bu samimi itirafları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolcunun kariyerindeki dönüş noktalarına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Elini uzattı ama tokalaşmadım! Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’le tanışma hikayesi kırdı geçirdi! İkisi de doktordayken...

Fotoğraflar: AA