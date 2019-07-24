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Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı

Bez Bebek, Merhamet gibi dizilerde rol alan, bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'yı tanımayınız yoktur. Son olarak 2015 yılında bir yapımda görünen Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Bir dönemin çocuk yıldızının son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Elif Ceren Balıkçı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

24.07.2019 16:12 - Son Güncelleme: 24.07.2019 16:23
Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı

2013 yılında Merhamet dizisinde, başrol oyuncusu Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görenler tanıyamıyor.

Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı

Tanınmaz hale gelen çocuk yıldız sizi çok şaşırtacak.

Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı

ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

UĞUR PEKTAŞ

Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı
Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Bir dönemin çocuk yıldızıydı
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