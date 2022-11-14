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Haberler Magazin Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: "Beyinsizlere ezdirme..."

Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: "Beyinsizlere ezdirme..."

Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından sosyal medyadan yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay a Para'ya konuk olan İbrahim Tatlıses'in eski ve son eşi olan Ayşegül Yıldız açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ardından anlattıklarının tam aksine iddialara adı karışan Ayşegül Yıldı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. "Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın" diyen Yıldız sözlerini, "Velhasıl onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek, beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini&hellip;" şeklinde tamamladı. Yıldız'ın paylaşımı çok manidar bulundu. İşte detaylar...

14.11.2022 14:39 - Son Güncelleme: 14.11.2022 14:39
Elif Ada Tatlıses’in annesi olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: Beyinsizlere ezdirme...

"BEYİNSİZLERE EZDİRME..."

Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın neler dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elif Ada Tatlıses’in annesi olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: Beyinsizlere ezdirme...

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında geçtiğimiz ay samimi açıklamalarda bulundu. "İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"

Elif Ada Tatlıses’in annesi olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: Beyinsizlere ezdirme...

"Yedi yıl Bursa'da kaldım. İç mimarım, orada projelerimiz vardı. Artık döndüm. Ancak kendi mesleğimi yapmak istemiyorum. Mutlu olmadığım şeyi değil artık mutlu olduğum işleri yapmak istediğime karar verdim."

Elif Ada Tatlıses’in annesi olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: Beyinsizlere ezdirme...

"İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık."

Elif Ada Tatlıses’in annesi olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: Beyinsizlere ezdirme...

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

Hayatım boyunca hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok güzel bir ilişki, evlilik yaşadım. Sıkıntılar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.

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