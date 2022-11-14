Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın ne dedi: "Beyinsizlere ezdirme..."
Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından sosyal medyadan yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay a Para'ya konuk olan İbrahim Tatlıses'in eski ve son eşi olan Ayşegül Yıldız açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ardından anlattıklarının tam aksine iddialara adı karışan Ayşegül Yıldı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. "Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın" diyen Yıldız sözlerini, "Velhasıl onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek, beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini…" şeklinde tamamladı. Yıldız'ın paylaşımı çok manidar bulundu. İşte detaylar...
14.11.2022 14:39 - Son Güncelleme: 14.11.2022 14:39
"BEYİNSİZLERE EZDİRME..."
Elif Ada Tatlıses'in annesi olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından bakın neler dedi.
"İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık."