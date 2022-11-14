Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozları tepki çekmişti! Olay sözler: "Natural olana her zaman varım, sanat için soyunurum"

"FİYATINI VERMEK İSTEMEM"

Muhabirlerin, "Hiç evinizde tablolarınız var mı?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki "Tabii ki tablo koleksiyonum var. Çok seviyorum ama tabloların fiyatının olmasını sevmiyorum. Fiyatını vermek istemem. Benim şarkılarımın rakamlarıyla konuşulmasını duysam çok üzülürüm" ifadelerini kullandı. Tilki, ayrıca, "Bu arada altını çizmek istiyorum; üzerimdeki gerçek kürk değil. Ben gerçek kürk giymem" açıklamasında da bulundu.