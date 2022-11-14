Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozları tepki çekmişti! Olay sözler: "Natural olana her zaman varım, sanat için soyunurum"
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozları tepki çekmişti! Cihangir'de görüntülenen ve basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusuna yanıt veren genç şarkıcı, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" dedi. İşte detaylar...
"NATURAL OLANA HER ZAMAN VARIM, SANAT İÇİN SOYUNURUM"
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozları tepki çekmişti! Genç isimden olay sözler geldi.
Aleyna Tilki, Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, "Bu aradaki sokakta tanıdığım bir ağabeyim var. Çok çok deha niteliğinde resimler yapıyor. Çevremdeki tüm arkadaşlarım ressam neredeyse. Onlar ile çok iyi anlaşıyorum. Onu ziyarete geldim" dedi.
"FİYATINI VERMEK İSTEMEM"
Muhabirlerin, "Hiç evinizde tablolarınız var mı?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki "Tabii ki tablo koleksiyonum var. Çok seviyorum ama tabloların fiyatının olmasını sevmiyorum. Fiyatını vermek istemem. Benim şarkılarımın rakamlarıyla konuşulmasını duysam çok üzülürüm" ifadelerini kullandı. Tilki, ayrıca, "Bu arada altını çizmek istiyorum; üzerimdeki gerçek kürk değil. Ben gerçek kürk giymem" açıklamasında da bulundu.
"SANAT İÇİN ÇIPLAK POZ VERİRİM"
Genç şarkıcı, "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusunu ise, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" şeklinde cevapladı.
28 Ekim'de yayınlanan yeni şarkısı ile dikkat çeken Aleyna Tilki klipte sevgilisinin yanında olmak için hemşire kılığına girmişti.