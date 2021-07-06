Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte soluğu tatilde aldı. Sunuculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Erol, tatilden karelerini Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Erol, eşi Ali Özbir ile havuz başında verdiği bir pozu ve çektiği selfieyi art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un çektiği selfiede makyajsız hali tam not alırken paylaşımları adeta sosyal medyayı salladı. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un tatil pozları…

06.07.2021 18:32 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





