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Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte soluğu tatilde aldı. Sunuculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Erol, tatilden karelerini Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Erol, eşi Ali Özbir ile havuz başında verdiği bir pozu ve çektiği selfieyi art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un çektiği selfiede makyajsız hali tam not alırken paylaşımları adeta sosyal medyayı salladı. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un tatil pozları…

06.07.2021 18:32 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:32
Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hafta içi her gün atv erkanlarında izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

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Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Ailesiyle birlikte tatile çıkan güzel sunucu, tatilden karelerini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Erol, eşi Ali Özbir ile havuz başında verdiği bir pozu ve çektiği selfieyi art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Ünlü sunucunun paylaşımları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Esra Erol tatile çıktı havuz başı pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Makyajsız hali tam not aldı güzelliği ile hayran bıraktı

Eşi Ali Özbir ile havuz başında verdiği pozla beğeni toplayan Esra Erol, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı makyajsız haliyle ise sevenlerinden tam not aldı.