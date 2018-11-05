Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! 'Lady Diana olmak istiyorum' diyen Elçin Sangu kimdir?
Elçin Sangu güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların aranan ismi olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu verdiği bir röportajda hedefinin neler olduğunu açıklarken en büyük hayalinden de bahsetti. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, mesleğiyle ilgili en büyük hayalini şu sözlerle ifade etti, "İngiltere Prensesi Lady Diana'yı canlandırmak istiyorum."
5 Kasım 2018 Pazartesi, 13:06:35 Güncelleme: 13:29:35
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