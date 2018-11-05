Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! 'Lady Diana olmak istiyorum' diyen Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların aranan ismi olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu verdiği bir röportajda hedefinin neler olduğunu açıklarken en büyük hayalinden de bahsetti. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, mesleğiyle ilgili en büyük hayalini şu sözlerle ifade etti, "İngiltere Prensesi Lady Diana'yı canlandırmak istiyorum."

5 Kasım 2018 Pazartesi, 13:06:35 Güncelleme: 13:29:35
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Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! Lady Diana olmak istiyorum diyen Elçin Sangu kimdir?

Oyuncu Elçin Sangu, verdiği bir röportajda hayalindeki rolü açıkladı...

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Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! Lady Diana olmak istiyorum diyen Elçin Sangu kimdir?

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, aldığı eğitimin oyunculuk mesleğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

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Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! Lady Diana olmak istiyorum diyen Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu, ''Operanın müzik ve oyunculuk sergilendiği bir sanat dalı olmasından dolayı aslında teknik olarak zaten oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması ve canlı performans sergileniyor olması.

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Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! Lady Diana olmak istiyorum diyen Elçin Sangu kimdir?

Konservatuvar okuduğum zamanda, öğrenmek zorunda olduğumuz, şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, dil öğrenmek şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim'' şeklinde konuştu.

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Elçin Sangu en büyük hayalini açıkladı! Lady Diana olmak istiyorum diyen Elçin Sangu kimdir?

ELÇİN SANGU'NUN EN BÜYÜK HAYALİ LADY DIANA'YI CANLANDIRMAK

Oyuncu, 21 yıl önce Paris'te trafik kazasında ölen İngiltere Prensesi Lady Diana'yı canlandırmak istediğini söyledi.

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