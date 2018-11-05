Hande Doğandemir 'arkadaşıyla' dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.