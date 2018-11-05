Hande Doğandemir 'arkadaşıyla' dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ayrılıktan sonra kötü günler geçirdiği söylenen Hande Doğandemir, 'arkadaşım' dediği kişiyle dudak dudağa yakalandı. 32 yaşındaki oyuncu magazin muhabirlerine fena sobelendi. Peki, Hande Doğandemir kimdir? İşte Hande Doğandemir ile ilgili merak edilenler...

5 Kasım 2018 Pazartesi, 10:50:19 Güncelleme: 11:28:07
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Hande Doğandemir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözünü haklı çıkardı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle Bebek'teki bir mekandan çıkıp taksiyle Arnavutköy'deki evinin yolunu tuttu.

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Hande Doğandemir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir, muhabirleri fark edince aşkı için 'Arkadaşım' dedi. Ancak ikili, takside öpüşürken objektife yakalandı.

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Hande Doğandemir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Doğandemir, gazetecileri atlatmak için eve yalnız girdi. Ancak ondan dakikalar sonra eve gelen aşkı ise yakayı ele verdi.

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Hande Doğandemir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Doğandemir, 'Arkadaşım' dediği gençle takside dudak dudağa yolculuk yaptı.

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Hande Doğandemir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı! Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

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