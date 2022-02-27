Elçin Sangu aslen bakın nereli çıktı! Cazibesini konuşturan kızıl afet Elçin meğer...
Elçin Sangu aslen bakın nereli çıktı! Cazibesini konuşturan kızıl afet Elçin meğer bakın nereliymiş... Elçin Sangu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafları ile dikkat çekiyor. Kızıl saçları ve doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Elçin Sangu'nun memleketi merak konusu oldu. İşte 36 yaşında olan ve herkesi şaşırtan Elçin'in memleketi...
27.02.2022 17:47 - Son Güncelleme: 27.02.2022 17:56
Elçin Sangu aslen bakın nereli çıktı! Cazibesini konuşturan kızıl afet Elçin meğer bakın nereliymiş...
Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de düyaya geldi 36yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu... Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.
Doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Elçin Sangu'nun aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Elçin Sangu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...