Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo verdi, hayran bıraktı! "Barbie bebek"
Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise son haliyle hayran bıraktı! Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Önceki gün hakkında çıkan 'hamile' iddialarına yanıt veren 36 yaşındaki Hadise Instagram pozlarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Yeşil elbisesi ile güzelliini konuşturan Hadise'ye yorum yağdı.
27.02.2022 17:05 - Son Güncelleme: 27.02.2022 17:11
Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen 36 yaşındaki Hadise'nin hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü.
Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.