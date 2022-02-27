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Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo verdi, hayran bıraktı! "Barbie bebek"

Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise son haliyle hayran bıraktı! Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Önceki gün hakkında çıkan 'hamile' iddialarına yanıt veren 36 yaşındaki Hadise Instagram pozlarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Yeşil elbisesi ile güzelliini konuşturan Hadise'ye yorum yağdı.

27.02.2022 17:05 - Son Güncelleme: 27.02.2022 17:11
Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı! Barbie bebek

"BARBIE BEBEK"

Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı! Barbie bebek

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen 36 yaşındaki Hadise'nin hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü.

Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı! Barbie bebek

Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.

Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı! Barbie bebek

Sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelerle dikkat çeken Hadise hayran bıraktı.

Hadise yeşil süper minisiyle sosyal medyayı salladı geçti gelinlik öncesi kilo veren Hadise hayran bıraktı! Barbie bebek

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Hadise'nin boyu da merak konusu oldu. İşte başta Hadise olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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