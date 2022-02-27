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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu sessizliğini bozdu gerçekleri ilk kez açıkladı. Aşk var, yok derken geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Çok konuşulan görüntülerin ardından Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Yazdığı notla dikkat çeken Fettahoğlu, "Yeni bir aşk mı?" sorularına yanıt verdi, bakın ne dedi.

27.02.2022 18:09 - Son Güncelleme: 27.02.2022 18:09
Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu gerçekleri açıkladı...

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Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

UMUT EVİRGEN NUR FETTAHOĞLU'YLA MI AŞK YAŞIYOR?

Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddiaları günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Bir süre aşklarını reddeden çift sonrasında aşklarını kabul ettiyse de ayrılmaları çok uzun sürmedi.

Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Bu ayrılık, Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramasından sonra bitti. Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çok değil, günlerce önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.

Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Ancak gelin görün ki önceki akşam Nur Fettahoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar fena halde karıştı.

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