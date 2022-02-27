Serenay Sarıkaya’nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen’le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı

Bu ayrılık, Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramasından sonra bitti. Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çok değil, günlerce önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.