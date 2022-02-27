Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı
Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu sessizliğini bozdu gerçekleri ilk kez açıkladı. Aşk var, yok derken geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Çok konuşulan görüntülerin ardından Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Yazdığı notla dikkat çeken Fettahoğlu, "Yeni bir aşk mı?" sorularına yanıt verdi, bakın ne dedi.
Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu gerçekleri açıkladı...
Bu ayrılık, Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramasından sonra bitti. Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çok değil, günlerce önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.
Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.
Ancak gelin görün ki önceki akşam Nur Fettahoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar fena halde karıştı.