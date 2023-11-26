Elbisesinin azizliğine uğradı! Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek’in zor anları: Podyum kabusu oldu!

Mankenliğe lise yıllarında başlayan ve 1994 yılında Best Model of Turkey birincisi olan Sema Şimşek, geçen aylarda eski eşi Burak Hakkı hakkındaki itiraflarıyla gündeme gelmişti. Şimşek, şimdi ise talihsiz bir olayla adından söz ettirdi. Kurtlar Vadisi dizisindeki İnci karakteriyle hafızalara kazınan Şimşek, Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran ünlü mankenleriyle aynı projede buluştu. Podyuma çıkan ünlü modelin, beklenmedik bir olayla karşılaştı ve elbisesinin azizliğine uğradı. Yere düşen Şimşek'in imdadına çevredekiler yetişti.