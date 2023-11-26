15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Yağmur Atacan ev halini yayınlayıp Pınar Altuğ’a seslendi! Zevkle döşenmiş evleri dikkat çekti

15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi. Su adında bir kızları olan ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çift, son olarak Yağmur Atacan'ın evinin salonunda yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Söz konusu paylaşımda Yağmur Atacan sevimli dostlarıyla ev hallerini yayınlarken ünlü çiftin zevkle döşenmiş aşk yuvaları dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evi...
21 yaşındayken Miss Turkey adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturdu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, Instagram'da yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirdi.