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2 çocuk annesi Demet Şener Londra sokaklarında aşka geldi! Romantik pozlara tam not! Sosyal medya alev aldı!

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle Londra'ya uçan Şener, Tolga Arman ile verdiği romantik pozları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü çiftin romantik pozları, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İşte Demet Şener'in o pozları...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 13:16 Güncelleme 26 Kasım 2023, 13:19
2 çocuk annesi Demet Şener Londra sokaklarında aşka geldi! Romantik pozlara tam not! Sosyal medya alev aldı! 1

1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan model Demet Şener, 2005 yılında İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Demet Şener Londra sokaklarında aşka geldi! Romantik pozlara tam not! Sosyal medya alev aldı! 2

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşandı. Şener, 2019'da da Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.

2 çocuk annesi Demet Şener Londra sokaklarında aşka geldi! Romantik pozlara tam not! Sosyal medya alev aldı! 3

Ancak Şener'in bu evliliği uzun sürmedi ve ikili 2021'de yollarını ayırdı. Şener, daha sonra ise gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı.

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