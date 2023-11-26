2 çocuk annesi Demet Şener Londra sokaklarında aşka geldi! Romantik pozlara tam not! Sosyal medya alev aldı!

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle Londra'ya uçan Şener, Tolga Arman ile verdiği romantik pozları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü çiftin romantik pozları, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İşte Demet Şener'in o pozları...