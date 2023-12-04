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"Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz" Survivor'a günler kala ortalık ana baba günü! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gitmeden Karadere cephesinde işler karıştı. Nagihan Karadere'nin kardeşinin yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 11:27 Güncelleme 04 Aralık 2023, 11:27
Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz Survivor’a günler kala ortalık ana baba günü! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi 1

Survivor yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.

Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz Survivor’a günler kala ortalık ana baba günü! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi 2

Yeniden yarışmaya hazırlanan Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz Survivor’a günler kala ortalık ana baba günü! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi 3

Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

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