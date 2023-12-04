"Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz" Survivor'a günler kala ortalık ana baba günü! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gitmeden Karadere cephesinde işler karıştı. Nagihan Karadere'nin kardeşinin yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...