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Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Serdar Ortaç, karantina sürecinde şüphesiz magazin ve sosyal medyada en çok adı geçen ünlü isim oldu. Katıldığı Instagram canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sercar Ortaç, ekonomik zorluk çektiğini hatta gelir ve giderlerini bile açıklamıştı. 50 yaşındaki Ortaç, geri dönüyor. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Serdar Ortaç, konserleri hakkında bilgi verdi.

31.05.2020 12:10 - Son Güncelleme: 31.05.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





