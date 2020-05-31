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Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Serdar Ortaç, karantina sürecinde şüphesiz magazin ve sosyal medyada en çok adı geçen ünlü isim oldu. Katıldığı Instagram canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sercar Ortaç, ekonomik zorluk çektiğini hatta gelir ve giderlerini bile açıklamıştı. 50 yaşındaki Ortaç, geri dönüyor. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Serdar Ortaç, konserleri hakkında bilgi verdi.

31.05.2020 12:10 - Son Güncelleme: 31.05.2020 12:19
Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni bir televizyon programı için görüşmeye geldiğini belirten Serdar Ortaç, projenin detaylarının belli olmadığını söyledi.

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Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Haziran ortasında konserlerinin başlayacağını dile getiren popçu, "Bodrum'da gündüz partileri başlayacak ama gidişata göre bakacağız" dedi.

Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Sahne ücretlerine bir indirime gidip gitmediği hakkında Ortaç, "Bana şimdiye kadar böyle bir talep gelmedi, olursa düşünürüm. Pandemi sürecinin başlarında maddi sıkıntı yaşadım ama telifler gelince rahatladım" şeklinde konuştu.

Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Meslektaşı Ebru Gündeş ile arasındaki buzların eridiğini ifade eden Ortaç, "Kimseyle bir problemim ve küslüğüm yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluk çeken Serdar Ortaç geri dönüyor! Gündüz başka akşam başka etkinlik...

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı.

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