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Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Ege, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ege, canlı yayında bir zamanlar girdiği zeytinyağı işini anlattı. Bir dönem müziğe ara verip zeytinyağı işine giren Ege, başından geçen bir olayla müzik kariyerine devam etmesi gerektiğini fark ettiğini açıkladı. İşte Ege'nin başından geçen trajikomik olay...

25.02.2019 13:44 - Son Güncelleme: 25.02.2019 13:48
Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Ege, uzun zaman sonra ilk defa bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Bir dönem müziğe ara verip, zeytinyağı işine giren Ege yaşadığı trajikomik hikayeyi canlı yayında anlattı.

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Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

EGE'NİN ZEYTİNYAĞI İŞİNİ BIRAKMA HİKAYESİ

"Ben zeytinyağı işine girdim ve battım. Baktım bir süre sonra üç ayda zeytinyağından kazanacağım parayı bir gecede sahneden kazanıyorum kendi kendime 'ne uğraşıyorsun' dedim, bıraktım.

Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Ama önemli iki ders aldım. Birincisi Türkiye'de zeytinyağını en iyi bilenlerdenim… İkincisi aldığım en önemli ders 'bildiğin işi yap' oldu. Çok büyük paralar batırdım, bütün birikimim gitti.

Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Benim yeniden başlayabilmek gibi bir özelliğim var hayata buna alışık olduğum için çok zor olmadı toparlanmam. Üç yıl sadece zeytinyağı işiyle uğraştım. Konser vermek yerine bu iş için fuarlara gittim yeni şeyler öğrendim.

Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur; Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.

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