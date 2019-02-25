Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi
Ege, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ege, canlı yayında bir zamanlar girdiği zeytinyağı işini anlattı. Bir dönem müziğe ara verip zeytinyağı işine giren Ege, başından geçen bir olayla müzik kariyerine devam etmesi gerektiğini fark ettiğini açıkladı. İşte Ege'nin başından geçen trajikomik olay...
25.02.2019 13:44
- Son Güncelleme: 25.02.2019 13:48
Ege, uzun zaman sonra ilk defa bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Bir dönem müziğe ara verip, zeytinyağı işine giren Ege yaşadığı trajikomik hikayeyi canlı yayında anlattı.
Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur; Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.
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