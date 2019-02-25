Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi

Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur; Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.