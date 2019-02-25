Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!
Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile gönülleri fetheden Tolga Sarıtaş, geleceğin en parlak oyuncuları arasında gösteriliyor. Özellikle kadın izleyicilerin dikkatini çeken Tolga Sarıtaş'ın kendisine çok benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'ı görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
25.02.2019 13:27
- Son Güncelleme: 25.02.2019 13:31
Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Tolga Sarıtaş izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle kadın seyircilerin gözdesi olan Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş ile kardeşi arasındaki benzerlik tıpatıptan biraz daha fazla bile olabilir. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
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