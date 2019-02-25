Ege canlı yayında zeytinyağı işinde nasıl battığını anlattı! İşte Ege'nin trajikomik hikayesi 25.02.2019 13:47

Ege, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ege, canlı yayında bir zamanlar girdiği zeytinyağı işini anlattı. Bir dönem müziğe ara verip zeytinyağı işine giren Ege, başından geçen bir olayla müzik kariyerine devam etmesi gerektiğini fark ettiğini açıkladı. İşte Ege'nin başından geçen trajikomik olay...