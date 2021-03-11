Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş!
Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü... Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım Serez'i canlandırmıştı Taner Ölmez... Dizideki karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncu, son dönemin başarılı isimlerinden. 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen. İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...
Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 34 yaşındaki başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen olduğunu öğrenenler şaşırıyor.