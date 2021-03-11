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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş!

Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü... Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım Serez'i canlandırmıştı Taner Ölmez... Dizideki karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncu, son dönemin başarılı isimlerinden. 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen. İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

11.03.2021 17:27 - Son Güncelleme: 11.03.2021 17:49
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş...

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 34 yaşındaki başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş!

İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş...

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş...
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş...