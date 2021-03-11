Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş!

Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü... Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım Serez'i canlandırmıştı Taner Ölmez... Dizideki karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncu, son dönemin başarılı isimlerinden. 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen. İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

11.03.2021 17:27 - Son Güncelleme: 11.03.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





