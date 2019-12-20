Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan o ünlünün bire bir aynısı! Yok artık diyeceksiniz

Kanal D ekranlarında 13 sezondur yayınlanan ve en uzun soluklu dizi olma başarısı gösteren Arka Sokaklar'da oynayan karakter ise oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan bu karakterle adeta bütünleşti. Vatandaşlar Hüsnü Çoban yani Özgür Ozan hakkında araştırma yaparken dünyaca ünlü kardeşlerin babasına benzerliğiyle dikkat çekti. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! İşte başta Özgür Ozan olmak üzere birçok ünlü ismin benzerleri... Özgür Ozan İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.