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Görenler şaşkına uğradı! Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murat Han Pektaş…

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

20.12.2019 13:19 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:43
Görenler şaşkına uğradı! Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murat Han Pektaş…

Tanzanya'da Albino çocuklarla bir araya gelen Gamze Özçelik, "Bazı hayatları gördükçe, Allah'ın bana nasip ettiklerine nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum" dedi. Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da Albino çocuklarla bir araya gelen Özçelik, "Bazı hayatları gördükçe, Allah'ın bana nasip ettiklerine nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum" dedi. Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han'ı görenler çok şaşırıyor. Murat Han'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor… İşte Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han Pektaş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Arka Sokaklar'ın unutulmazıydı! Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, görenleri şaşırttı!

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden Gamze Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Arka Sokaklar'ın unutulmazıydı! Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, görenleri şaşırttı!
Arka Sokaklar'ın unutulmazıydı! Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, görenleri şaşırttı!
Arka Sokaklar'ın unutulmazıydı! Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, görenleri şaşırttı!
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