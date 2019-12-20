Görenler şaşkına uğradı! Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murat Han Pektaş…

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

20.12.2019 13:19 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





