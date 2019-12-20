Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana fenomen haline gelen Hercai 26.yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Reyyan ve Miran'ın tutkulu aşkının anlatıldığı dizi hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e büyük bir şöhret getirdi. Özellikle Ebru Şahin güzelliği ile tüm ilgiyi üzerine topluyor. Sevilenleri tarafından sıkı takip edilen Ebru Şahin'in sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

20.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





