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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana fenomen haline gelen Hercai 26.yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Reyyan ve Miran'ın tutkulu aşkının anlatıldığı dizi hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e büyük bir şöhret getirdi. Özellikle Ebru Şahin güzelliği ile tüm ilgiyi üzerine topluyor. Sevilenleri tarafından sıkı takip edilen Ebru Şahin'in sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

20.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:57
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. Ebru Şahin o kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş! Ebru Şahin de bağımlı çıktı

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

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