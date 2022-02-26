Efnan ölecek mi? Aziz dizisinde kazan kaynıyor! Show TV’nin iddialı dizisinde final bozgunu iddiaları! Milyonlar yıkılacak: Meğer işin perde arkası...

AZİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aziz dizinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Aziz dizisinde yaşanacak gelişmelerle birlikte 'Final mi yapacak?' Sorusunun akıllara geldiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar senaryonun seyrinden sıkıldığını söylerken bazıları ise Aziz dizisinin uzun soluklu bir dizi olacağını ileri sürüyor.

Kanalın final konusuyla alakalı bir açıklaması bulunmuyor. Reytinglerde kırılma meydana gelirse neler olacağı şimdiden merak ediliyor...