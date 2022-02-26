Efnan ölecek mi? Aziz dizisinde kazan kaynıyor! Show TV'nin iddialı dizisinde final bozgunu iddiaları! Milyonlar yıkılacak: Meğer işin perde arkası...
Show TV'nin duygu yüklü sahneleriyle çok konuşulan Aziz dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları dizinin ilerleyen haftalarda final yapacağı iddialarını konuşmaya başlandı. Tüm gözler Show TV tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken; hayranları da yıkıldı. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise Aziz hayranlarını merakta bıraktı. Peki, AZİZ dizisi final mi yapacak? İşte son gelişmeler...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi AZİZ'de final iddiaları konuşulmaya başlandı. Başrol oyuncularında Damla Sönmez, Simay Barlas, Murat Yıldırım gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde final çanları mı çalıyor? Sorusu sosyal medyada gündeme geldi. Son bölümde oldukça çetrefilli olaylar meydana geliyor. Pierre'in Efnan'ı istediğini öğrenen Aziz'in ne yapacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Dilruba'nın Aziz'e karşı hala bi şeyler hissettiğini duyan Efnan'ın üzgün halleri gözden kaçmazken Dilruba'nın Adem'i öpmesi de akıllarda soru işareti bırakıyor. Duygu dolu dakikaların yaşandığı Aziz dizisinden gelen kahredici haber ise izleyicinin ağzını açıkta bıraktı. Peki, Aziz ne zaman final yapacak? Aziz ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler!
AZİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Aziz dizinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Aziz dizisinde yaşanacak gelişmelerle birlikte 'Final mi yapacak?' Sorusunun akıllara geldiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar senaryonun seyrinden sıkıldığını söylerken bazıları ise Aziz dizisinin uzun soluklu bir dizi olacağını ileri sürüyor.
Kanalın final konusuyla alakalı bir açıklaması bulunmuyor. Reytinglerde kırılma meydana gelirse neler olacağı şimdiden merak ediliyor...
Dilruba'nın Aziz'e karşı hala hisleri olduğunu duyan Efnan'ın tedirgin halleri gözden kaçmazken Dilruba'nın Adem'i öpmesi akıllarda soru işareti yaratıyor.