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Haberler Magazin Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! TV8'de ekrana getirilen Survivor All Star 2022 Ünlüler takımında yer alan yarışan Mert Öcal, aşk hayatıyla gündeme geldi. Survivor'da Sude Burcu dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncunun eski sevgilileri merak konusu oldu. Öcal'ın bir dönem Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mert Öcal'ın eski sevgilisi hani oyuncu çıktı...

25.02.2022 21:21 - Son Güncelleme: 25.02.2022 21:21
Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Mert Öcal'ın Survivor'da Sude Burcu dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Öcal'ın karmaşık özel hayatının ardından gözler eski sevgililerine çevrildi.

Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Öcal'ın bir dönem Arka Sokaklar'la yıldızı parlayan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

İşte başta Mert Öcal olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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