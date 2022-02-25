Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli oyuncusuyla...
Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! TV8'de ekrana getirilen Survivor All Star 2022 Ünlüler takımında yer alan yarışan Mert Öcal, aşk hayatıyla gündeme geldi. Survivor'da Sude Burcu dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncunun eski sevgilileri merak konusu oldu. Öcal'ın bir dönem Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mert Öcal'ın eski sevgilisi hani oyuncu çıktı...
25.02.2022 21:21 - Son Güncelleme: 25.02.2022 21:21
Mert Öcal'ın Survivor'da Sude Burcu dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Öcal'ın bir dönem Arka Sokaklar'la yıldızı parlayan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.