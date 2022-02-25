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Haberler Magazin Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Kuzenlerim gibi birçok sevilen yapımda rol alan Arda Kural, oyunculuğunun yanı sıra Yıldız Asyalı ile yaşadığı aşkla da bir döneme damga vurmuştu. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de yakışıklılığıyla dönemin en çok konuşulanların arasında yer alan Kural, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ekranlardan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda sağlık problemi yaşadığı dönemdeki zorlulukları anlattı. Dikkat çeken ifadeler kullanan Kural, "Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu" dedi. İşte Arda Kural'ın o açıklamaları...

İHA
25.02.2022 22:34 - Son Güncelleme: 25.02.2022 23:31
Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

Geçmişte oynadığı film ve dizilerle ünlenen oyuncu Arda Kural, sağlık sorunlarını atlatmasının ardından yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süreçte düşmanlarının ve onunla uğraşanların, çekemeyenlerin, kıskananların olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Kural, içinde bulunduğu camiaya küskünlüğünün olduğunu ve sanat camiasından destek istemediğini söyledi.

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Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

'ACI ÇEKMEYİ SEVERİM'
Yaşadığı zorlu sürecin detaylarını paylaşan Kural, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç yoğun bir süreçti. Aslında benim sevdiğim bir süreçti, böyle şeyler yaşamaktan memnun olan biriyim. Biraz tuhaf bir yapım vardır, acı çekmeyi severim. Çünkü acı her şeyi anlatır bana göre. Tamamen mutlu olmak benim dünyamda her şeyin bitmesi gibi bir şey oluyor. Ama acı, keder, ıstırap, zorluklar olduğu zaman yaşadığımı hissediyorum. Ama bu sonsuza kadar böyle devam ederse bir anlamı, bir önemi yok.

Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

Bu süreçte bir sürü meselem oldu ve yaşadım. Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim, sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu. Hep kötü insanların üstüne giden, onların aralarına giren, başkaldıran bir mizaca sahibim.

Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

Bunu yaptım ve sonucunda da yalnız kaldım. Sanat camiasından da bir destek istemedim. Bu benim savaşımdı ve ben kimseyi katmak istemedim. Arkamda halk vardı, sevenlerim vardı. Bu güzel bir savaştı, ben kendimi gösterebilecektim ve benim başarmam gereken şeylerdi"

Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

'YALNIZ KALDIM'
Bu süreçte kendime dönük, biraz doğayla iç içe, spiritüel, biraz İslam felsefesine dayalı düşüncelerimden, yoğunlaşmalarımdan ötürü çıkarımların bana olan faydalarını toparlamaya başladım" diyerek konuşmasını sürdüren Kural, şunları söyledi: "İnsanların beni sevmesinden hoşlanmayan çok fazla kişi ortaya çıktı.

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