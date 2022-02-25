Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı

'ACI ÇEKMEYİ SEVERİM'

Yaşadığı zorlu sürecin detaylarını paylaşan Kural, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç yoğun bir süreçti. Aslında benim sevdiğim bir süreçti, böyle şeyler yaşamaktan memnun olan biriyim. Biraz tuhaf bir yapım vardır, acı çekmeyi severim. Çünkü acı her şeyi anlatır bana göre. Tamamen mutlu olmak benim dünyamda her şeyin bitmesi gibi bir şey oluyor. Ama acı, keder, ıstırap, zorluklar olduğu zaman yaşadığımı hissediyorum. Ama bu sonsuza kadar böyle devam ederse bir anlamı, bir önemi yok.