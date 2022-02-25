Arda Kural’dan yeni açıklamalar! ‘Düşmanların oldu’ diyen Arda itirafları peş peşe sıraladı! Yaşadığı zor günleri anlattı
Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Kuzenlerim gibi birçok sevilen yapımda rol alan Arda Kural, oyunculuğunun yanı sıra Yıldız Asyalı ile yaşadığı aşkla da bir döneme damga vurmuştu. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de yakışıklılığıyla dönemin en çok konuşulanların arasında yer alan Kural, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ekranlardan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda sağlık problemi yaşadığı dönemdeki zorlulukları anlattı. Dikkat çeken ifadeler kullanan Kural, "Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu" dedi. İşte Arda Kural'ın o açıklamaları...
Geçmişte oynadığı film ve dizilerle ünlenen oyuncu Arda Kural, sağlık sorunlarını atlatmasının ardından yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süreçte düşmanlarının ve onunla uğraşanların, çekemeyenlerin, kıskananların olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Kural, içinde bulunduğu camiaya küskünlüğünün olduğunu ve sanat camiasından destek istemediğini söyledi.
'ACI ÇEKMEYİ SEVERİM'
Yaşadığı zorlu sürecin detaylarını paylaşan Kural, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç yoğun bir süreçti. Aslında benim sevdiğim bir süreçti, böyle şeyler yaşamaktan memnun olan biriyim. Biraz tuhaf bir yapım vardır, acı çekmeyi severim. Çünkü acı her şeyi anlatır bana göre. Tamamen mutlu olmak benim dünyamda her şeyin bitmesi gibi bir şey oluyor. Ama acı, keder, ıstırap, zorluklar olduğu zaman yaşadığımı hissediyorum. Ama bu sonsuza kadar böyle devam ederse bir anlamı, bir önemi yok.
'YALNIZ KALDIM'
Bu süreçte kendime dönük, biraz doğayla iç içe, spiritüel, biraz İslam felsefesine dayalı düşüncelerimden, yoğunlaşmalarımdan ötürü çıkarımların bana olan faydalarını toparlamaya başladım" diyerek konuşmasını sürdüren Kural, şunları söyledi: "İnsanların beni sevmesinden hoşlanmayan çok fazla kişi ortaya çıktı.