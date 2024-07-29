Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya’ya suçlama: Kızımın ziynet eşyalarını sattı

Ünlü manken Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler'de kalan kızı Ayşe'yi teslim alan Efe Önbilgin'in ifadesine ulaşıldı. Kızına aldığı ziynet eşyalarını Akkaya'nın sattığını anlatan Önbilgin, velayet davasıyla ilgili de "Akkaya ödenmemiş nafakaları ödersem velayeti vereceğini söyledi. Kızımı pazarlık konusu yapmak istemedim" ifadelerini kullandı.
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündemini karıştırdı. Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızının telefonunu almak istediği için Ayşe Önbilgin tarafından şiddet uygulandığını, balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı. Bu olayların ardından Akkaya, Ayşe Önbilgin'i Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etti.
Devlet korumasına alınan Ayşe Ö. annesinin kendisine termos fırlattığını ifade ederek şunları söyledi:
"27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planı yaptığımı görünce daha da sinirlendi"
Bir süre devlet korumasında kalan küçük kız mahkeme kararı ile babası Efe Önbilgin'e teslim edildi. Kararın ardından baba Efe Önbilgin kızı Ayşe Önbilgin ile Aile Mahkemesine başvurarak Deniz Akkaya için tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi değerlendirerek Deniz Akkaya için üç ay tedbir kararı verdi. Olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti.