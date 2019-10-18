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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

ATV ekranlarında her Perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bitmiyor. Geçen hafta nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelmişti. Bu akşam ise önemli olaylar izleyenleri bekliyor. Dizinin oyuncuları ise yaptıkları ile gündemde. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü.

18.10.2019 09:11 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:11
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası dizisinde oynayarak yaşamış; Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde rol almıştır.

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