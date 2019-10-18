Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

ATV ekranlarında her Perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bitmiyor. Geçen hafta nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelmişti. Bu akşam ise önemli olaylar izleyenleri bekliyor. Dizinin oyuncuları ise yaptıkları ile gündemde. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü.

18.10.2019 09:11 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





