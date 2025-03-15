Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm haberini Yurtsever'in meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.
Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Şinasi Yurtsever için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Şinasi Yurtsever'in tabutu AKM sahnesine getirildi.
Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Birol Güven, Nilperi Şahinkaya, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Anma törenine katılan Ahmet Kural, arkadaşı ve meslektaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.
Ahmet Kural, konuşması sırasında Yurtsever ile bir anısını da paylaştı:
"Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun"
Konuşmakta güçlük çene Ahmet Kural, "Özür dilerim konuşamıyorum" diyerek sahneden ayrıldı.
Ahmet Kural'ın mesleğe başlamadan önce hayranı olduğunu dile getirdiği Şinasi Yurtsever ile yıllar sonra birçok yapımda birlikte rol alması "Kaderin cilvesi" dedirtti.
Ahmet Kural ve Şinasi Yurtsever,; İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi yapımlarda birlikte rol aldı.