Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever , 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm haberini Yurtsever'in meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Şinasi Yurtsever için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Şinasi Yurtsever'in tabutu AKM sahnesine getirildi.

Anma törenine katılan Ahmet Kural , arkadaşı ve meslektaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

Ahmet Kural, konuşması sırasında Yurtsever ile bir anısını da paylaştı:

"Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun"