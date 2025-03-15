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Kaderin cilvesi! Ahmet Kural'ın Şinasi Yurtsever'e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi. Şinasi Yurtsever ile birçok yapımda rol alan Ahmet Kural'ın veda konuşmasındaki detay "Kaderin cilvesi" dedirtti. Yurtsever ile bir anısını paylaşan Kural'ın merhum oyuncuyla ünlü olmadan önceki karşılaşması ve aralarında geçen konuşma dikkat çekti. İşte Ahmet Kural'ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 13:35
Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm haberini Yurtsever'in meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Şinasi Yurtsever için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Şinasi Yurtsever'in tabutu AKM sahnesine getirildi.

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Birol Güven, Nilperi Şahinkaya, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anma törenine katılan Ahmet Kural, arkadaşı ve meslektaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

Şinasi Yurtsever'e AKM'de veda

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Ahmet Kural, konuşması sırasında Yurtsever ile bir anısını da paylaştı:

"Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun"

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Konuşmakta güçlük çene Ahmet Kural, "Özür dilerim konuşamıyorum" diyerek sahneden ayrıldı.

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Ahmet Kural'ın mesleğe başlamadan önce hayranı olduğunu dile getirdiği Şinasi Yurtsever ile yıllar sonra birçok yapımda birlikte rol alması "Kaderin cilvesi" dedirtti.

Kaderin cilvesi! Ahmet Kural’ın Şinasi Yurtsever’e veda konuşmasında ortaya çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...

Ahmet Kural ve Şinasi Yurtsever,; İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi yapımlarda birlikte rol aldı.