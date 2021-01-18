EDHO'ya veda ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya meğer...
EDHO'ya veda ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya'nın ölümü dizide tüm dengeleri değiştirecek. Çakırbeyli ailesinin çınarı, Hızır Çakırbeyli'nin hem annesi hem de babası olan Hayriye Çakırbeyli'nin ölümüyle sarsılan Hızır, EDHO yeni bölümlerde ortalığı birbirine katacak. Peki, EDHO'ya veda eden Sabina Toziya kaç yaşında, kimdir?
EDHO'NUN HAYRİYE ANNESİ SABİNA TOZİYA...
EDHO'ya veda ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında? ATV'nin reyting rekormeni dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı yayınlandı, herkes büyük şok yaşadı. Dizide Oktay Kaynarca'nın annesi, Çakırbeylilerin çınarı olan Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü diziseverleri şimdiden hüzne boğarken, başarılı oyuncunun yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.