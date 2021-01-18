Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan. 29 yaşındaki oyuncu canlandırdığı fettan Menekşe karakteriyle her ne kadar izleyicinin nefretini kazansa da bu durum onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikte. Dizide hem şöhreti hem de aşkı bulan Tülin Yazkan'ın, Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'le sevgili olduğu iddia edildi defalarca. Her iki cepheden de bir yanıt gelmese de bu aşka kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Tülin Yazkan'ın görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.

18.01.2021 11:33 - Son Güncelleme: 18.01.2021 11:33
Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor genç oyuncu Tülin Yazkan. Engin Akyürek'le aşk yaşayan Tülin Yazkan sosyal medyada da adından bolca söz ettiren isimlerin başında geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

Tülin Yazkan hakkında pek çok defa araştırma yapanlar bile Tülin Yazkan'ın bu hallerini daha önce hiç görmedi. Şimdilerde Menekşe karakteriyle saç baş yolduran Tülin Yazkan bakın minicik bir kız çocuğuyken kameralara nasıl poz vermiş. İşte başta Tülin Yazkan olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri.

Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

MERVE DİZDAR

Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok
Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören yok

Merve Dizdar ve ablası...

DİĞER GALERİLER