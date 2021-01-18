Masterchef'in agresif şefi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği bakın hangi ünlü isme benzetildi
Masterchef'in agresif şefi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği, ünlü bir isme benzetildi. Geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekranlara gelen yarışma programı Masterchef'te 1. belli oldu. Program bitti ancak ünlü şefler sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takipte. Agresif tavırları ve kendine has üslubuyla dikkat çeken Şef Mehmet Yalçınkaya, gençlik fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. 2 çocuk babası Mehmet Şef fotoğrafını, 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Şef'in gençliği bakın hangi ünlü isme benzetildi...
Masterchef'in agresif şefi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu ne şefim resmen evrim geçirmişsiniz" yorumunda bulundu. Şefin gençliğindeki bıyıklı hali, ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetildi. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği ve ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...