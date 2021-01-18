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Masterchef'in agresif şefi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği bakın hangi ünlü isme benzetildi

Masterchef'in agresif şefi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği, ünlü bir isme benzetildi. Geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekranlara gelen yarışma programı Masterchef'te 1. belli oldu. Program bitti ancak ünlü şefler sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takipte. Agresif tavırları ve kendine has üslubuyla dikkat çeken Şef Mehmet Yalçınkaya, gençlik fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. 2 çocuk babası Mehmet Şef fotoğrafını, 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Şef'in gençliği bakın hangi ünlü isme benzetildi...

18.01.2021 12:37 - Son Güncelleme: 18.01.2021 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





