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Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde...

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram'da ağızları açık bırakan bir harekette bulundu. Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'e canlı yayında küfürler yağdıran Gülşah Saraçoğlu'nun sözlerinin ardından yapacağı açıklama merak edilen Gökhan Göz sessizliğini bozdu. Canlı yayında küfür skandalında ikinci perde...

09.12.2020 10:32 - Son Güncelleme: 09.12.2020 11:17
Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde...

Canlı yayın skandalında ikinci perde! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.

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Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde!

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti."ÖZÜR DİLERİM"

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde...

Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde!

Yaşananlardan sonra Gökhan Göz de suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklamam yapan iş insanı, "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu! Canlı yayın skandalında ikinci perde!

"KİMSEYE KARŞI KİNİM YOK"
Göz, açıklamasında "Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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