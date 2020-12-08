EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

'EDHO' takip ettiğiniz bir dizi miydi?

Açıkçası değildi ama işe başlayacağım belli olduktan sonra hem karakterleri tanımak, hem de dili anlamak için internetten izlemeye başladım ve ben de kaptırdım kendimi. Senaryosu, karakterler arasındaki ilişkiler, dönüşümler o kadar kuvvetli ki, kendinizden illaki bir şeyler buluyorsunuz. Böyle bir işte olmak ayrıcalık. 'İyi ki buradayım' diyorum.

