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EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan doruktayken, dizinin Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil ve ikizleri sosyal medya gündeminde. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil, 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kız evlada sahip oldu. Aile hayatı ve doğal tavırları ile takdir toplayan Pelin Akil'in ikiz bebekleriyle hayatı ve evliliği nasıl değişti? İşte sevilen oyuncu ve sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler Alin ve Lina...

08.12.2020 18:27 - Son Güncelleme: 08.12.2020 18:34
EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler ünlü çiftin hayatını nasıl değiştirdi?

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EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

Atv'nin 6 sezondur salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar Sincanlı'sı hem canlandırdığı karakteri hem de ikiz ebeveyni olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı.

EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz yıl ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getirdikten sonra bütün hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu; diziyi, 'Bahar' rolünü, anne olduktan sonraki değişimini ve eşi Anıl Altan'la olan aşkını Günaydın'a anlattı.

EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

Akil, "İkizlerden sonra çağ atladık ama hep romantik bir çiftiz"diyor. İşte sevilen oyuncunun açıklamaları...

EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...

'EDHO' takip ettiğiniz bir dizi miydi?
Açıkçası değildi ama işe başlayacağım belli olduktan sonra hem karakterleri tanımak, hem de dili anlamak için internetten izlemeye başladım ve ben de kaptırdım kendimi. Senaryosu, karakterler arasındaki ilişkiler, dönüşümler o kadar kuvvetli ki, kendinizden illaki bir şeyler buluyorsunuz. Böyle bir işte olmak ayrıcalık. 'İyi ki buradayım' diyorum.

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