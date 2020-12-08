EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler...
EDHO'nun Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil'in ikizleri rol çaldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan doruktayken, dizinin Bahar Sincanlı'sı Pelin Akil ve ikizleri sosyal medya gündeminde. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil, 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kız evlada sahip oldu. Aile hayatı ve doğal tavırları ile takdir toplayan Pelin Akil'in ikiz bebekleriyle hayatı ve evliliği nasıl değişti? İşte sevilen oyuncu ve sosyal medyanın konuştuğu ikiz kardeşler Alin ve Lina...
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz yıl ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getirdikten sonra bütün hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu; diziyi, 'Bahar' rolünü, anne olduktan sonraki değişimini ve eşi Anıl Altan'la olan aşkını Günaydın'a anlattı.
'EDHO' takip ettiğiniz bir dizi miydi?
Açıkçası değildi ama işe başlayacağım belli olduktan sonra hem karakterleri tanımak, hem de dili anlamak için internetten izlemeye başladım ve ben de kaptırdım kendimi. Senaryosu, karakterler arasındaki ilişkiler, dönüşümler o kadar kuvvetli ki, kendinizden illaki bir şeyler buluyorsunuz. Böyle bir işte olmak ayrıcalık. 'İyi ki buradayım' diyorum.