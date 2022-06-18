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EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Şimdilerde ATV'nin bir başka iddialı yapımı İçimizdeki Ateş ile televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Derin yırtmaçlı elbiseleriyle verdiği pozları art arda yayınlayan oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuyu görenler, "Kim der bir çocuk annesi", "Mankenlere taş çıkarır" yorumlarında bulundu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

18.06.2022 01:43 - Son Güncelleme: 18.06.2022 01:46
EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Üniversitede okurken oyunculuk serüveni başlayan Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Şimdilerde ATV'nin bir başka iddialı yapımı İçimizdeki Ateş ile televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin yırtmaçlı birbirinden iddialı elbiselerle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Sosyal medyayı adeta podyuma çeviren oyuncunun art arda yaptığı paylaşımlar, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu sosyal medyayı podyuma çevirdi! Mankenlere taş çıkardı! “Kim der bir çocuk annesi”

Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

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