Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

OĞULCAN DÜĞÜNE KATILMADI

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.