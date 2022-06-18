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Haberler Magazin Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in rıza göstermediğine ve Sayan ile Ökten'in arasının açıldığına dair pek çok haber basına yansıdı. Çift şimdi de soyad operasyonuyla gündemde.

18.06.2022 09:31 - Son Güncelleme: 18.06.2022 09:31
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

OĞULCAN DÜĞÜNE KATILMADI
Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girdi. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını aldı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

DAVA AÇTI

Seda Sayan, geçen nisan ayında nikâh masasına oturduğu Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor dava açtı 2 ay önce evlenmişlerdi! Çağlar Ökten de rıza verdi işlemlere başladı

Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.

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