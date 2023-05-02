Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a küfretmiş Şahin Irmak "Sevinmeyi bilmeyen y.vşak" demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi
Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta 3-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası, oyuncu Ertan Saban'ın bir eğlence mekanında, küfür ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş, Saban linç edilmişti. Videonun yayılmasından kısa bir süre sonra Ertan Saban'dan özür gelirken, bir kadınla samimi bir şekilde eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı bu kez. İşte detaylar...
02.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:22
Ünlü oyuncu pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Çarşı'daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti.