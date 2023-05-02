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Haberler Magazin Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a küfretmiş Şahin Irmak "Sevinmeyi bilmeyen y.vşak" demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a küfretmiş Şahin Irmak "Sevinmeyi bilmeyen y.vşak" demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta 3-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası, oyuncu Ertan Saban'ın bir eğlence mekanında, küfür ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş, Saban linç edilmişti. Videonun yayılmasından kısa bir süre sonra Ertan Saban'dan özür gelirken, bir kadınla samimi bir şekilde eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı bu kez. İşte detaylar...

02.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:22
Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’a küfretmiş Şahin Irmak Sevinmeyi bilmeyen y.vşak demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Ertan Sabancı'nın sosyal medyaya yansıyan küfürlü videosu sonrası sıcak gelişme...

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Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’a küfretmiş Şahin Irmak Sevinmeyi bilmeyen y.vşak demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Ünlü oyuncu pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Çarşı'daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti.

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’a küfretmiş Şahin Irmak Sevinmeyi bilmeyen y.vşak demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Kalabalık ekiple birlikte marşlar söyleyip takımı için tezahürat yapan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’a küfretmiş Şahin Irmak Sevinmeyi bilmeyen y.vşak demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

İlerleyen saatlerde oyuncunun sosyal medya hesabına mesaj yağmaya başladı.

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’a küfretmiş Şahin Irmak Sevinmeyi bilmeyen y.vşak demişti! Ertan Saban çark etti özür diledi

Galatasaray'a küfür ederken çekilen videosunun dolaşıma çıktığını gören oyuncu, büyük panik yaşadı.

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