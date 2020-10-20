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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...

Özellikle son günlerde Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında yayınlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Diriliş Ertuğrul adlı diziyle hayatlarımıza giren 28 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç magazinin de yakından takip ettiği bir isim... Gökhan Töre ile 2 yıl evli kalan Esra Bilgiç,boşandıktan sonra hayatına kimseyi almadı. Son olarakRamo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor. Özel hayatı merak edilen Esra Bilgiç ve kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

20.10.2020 13:22 - Son Güncelleme: 20.10.2020 13:41
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun, Ramo'da Sibel... Oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatıyla gündeme geldi. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Esra Bilgiç'in erkek kardeşi ile benzerliği şaşırtıyor. İşte Esra Bilgiç başta omlak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve kardeşinin benzerliği şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'siydi...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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