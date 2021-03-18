Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?
Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için koronavirüsün kendisini zorladığını ifade eden oyuncu Emre Kınay, sağlık durumu ve hastalık süreci hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüse yakalanan Emre Kınay'ın son durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...
18.03.2021 09:55
- Son Güncelleme: 18.03.2021 10:33
Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Gruptan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.