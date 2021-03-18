Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

Emre Kınay, "Yarın 10'uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.