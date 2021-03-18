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Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için koronavirüsün kendisini zorladığını ifade eden oyuncu Emre Kınay, sağlık durumu ve hastalık süreci hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüse yakalanan Emre Kınay'ın son durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...

18.03.2021 09:55 - Son Güncelleme: 18.03.2021 10:33
Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Emre Kınay hastalık sürecini anlattı. Tedavisi evde devam eden oyuncu, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

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Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

Emre Kınay, "Yarın 10'uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

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Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Kronik sinüziti olduğu için zor bir süreç geçiren Emre Kınay'ın sağlık durumu nasıl?

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