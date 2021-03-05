Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Masterchef'in duygusal yarışmacıları arasında yer alan Suna Aydın, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 'Ufak dokunuşlar' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan Suna Aydın estetikle bambaşka biri oldu.

05.03.2021 12:05 - Son Güncelleme: 05.03.2021 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





