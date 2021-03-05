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Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Masterchef'in duygusal yarışmacıları arasında yer alan Suna Aydın, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 'Ufak dokunuşlar' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan Suna Aydın estetikle bambaşka biri oldu.

05.03.2021 12:05 - Son Güncelleme: 05.03.2021 12:05
Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Duygusallığıyla hafızalara kazınan Masterchef eski yarışmacılarından Suna Aydın Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

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Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Suna Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi.

Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

"UFAK DOKUNUŞLAR"
MasterChef Suna Aydın'ın "Ufak dokunuşlarla büyük değişimler" notu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bu nota takipçiler "Ufak mı?" yorumunu yağdırdı.

Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

SUNA AYDIN'IN SON HALİ...

Masterchef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi bambaşka biri oldu! Masterchef Suna Aydın son haliyle tanınmadı

ZEYNEP ALİKOÇ

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