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Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde Survivor 2020 Birleşme Partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu arkasında görülen duvar ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın soruları karşısında ne yapacağını şaşıran Hadise, Yıldırım ailesine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım anne ve babasını sosyal medya hesabından çıkardı. Peki ama neden? Kaan Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi istemiyor mu? İşte şoke eden gelişme!

15.04.2020 10:24 - Son Güncelleme: 15.04.2020 10:45
Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.

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Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.

Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Kaan Yıldırım'ın ailesini sosyal medya hesabından neden sildiği merak konusu olurken, kulislerde dolaşan iddia ise Kaan Yıldırım'ın anne ve babasının şarkıcı Hadise ile birlikte olmasından rahatsız olduğu yönündeydi...

Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor.

Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.

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