Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde Survivor 2020 Birleşme Partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu arkasında görülen duvar ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın soruları karşısında ne yapacağını şaşıran Hadise, Yıldırım ailesine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım anne ve babasını sosyal medya hesabından çıkardı. Peki ama neden? Kaan Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi istemiyor mu? İşte şoke eden gelişme!
ANNE VE BABASINI SİLDİ
Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.
Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.