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Survivor 2020 Birleşme Partisi ele vermişti! Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme: Anne ve babasını sildi!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde Survivor 2020 Birleşme Partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu arkasında görülen duvar ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın soruları karşısında ne yapacağını şaşıran Hadise, Yıldırım ailesine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım anne ve babasını sosyal medya hesabından çıkardı. Peki ama neden? Kaan Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi istemiyor mu? İşte şoke eden gelişme!

15.04.2020 10:24 - Son Güncelleme: 15.04.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





