Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Berfu Yeneler ile Eser Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Kuzey ile Mete adından iki çocukları olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla ne kadar eğlenceli ve mutlu bir aileye sahip olduklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.