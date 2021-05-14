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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den eğlenceli paylaşım! 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti, sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerini evde çocuklarıyla geçiren ünlü çift, bu süreci eğlenceli bir hale getirerek sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile sosyal medyada yaygın olan bir oyunu oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Yenenler'in "İdeal karı-koca ilişkimizde bugün" notunu düştüğü paylaşımı, takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı…

14.05.2021 23:32 - Son Güncelleme: 15.05.2021 00:22
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Berfu Yeneler ile Eser Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Kuzey ile Mete adından iki çocukları olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla ne kadar eğlenceli ve mutlu bir aileye sahip olduklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Esprili paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Berfu Yenenler, son olarak eşi ile çektiği eğlenceli bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Yenenler'in "İdeal karı-koca ilişkimizde bugün" notunu düştüğü paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, internet kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

Eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme gelen çiftin çocukları ise merak konusu oldu. İşte başta Eser Yenenler ile Berfu Yenenler olmak üzere ünlüler ve çocukları…

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den eğlenceli paylaşım! “İdeal karı-koca ilişkisi” dedi takipçilerini kahkahaya boğdu

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