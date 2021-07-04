EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da anne olan ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabında ikiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte tatile çıkan Akil, ikiz kızlarıyla aynı pembe mayoyu giyerek objektif karşısına geçti. Kızlarıyla plajda verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Akil'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı…

04.07.2021 01:14 - Son Güncelleme: 04.07.2021 01:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





