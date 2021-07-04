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EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da anne olan ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabında ikiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte tatile çıkan Akil, ikiz kızlarıyla aynı pembe mayoyu giyerek objektif karşısına geçti. Kızlarıyla plajda verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Akil'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı…

04.07.2021 01:14 - Son Güncelleme: 04.07.2021 01:40
EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

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EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da anne olan ünlü oyuncu Pelin Akil, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

İkiz kızlarıyla aynı pembe mayoyu giyerek deniz kenarında poz veren ünlü oyuncu, o fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı.

EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Kızlarıyla bir örnek giyinen Pelin Akil'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil ikiz kızlarıyla bir örnek giyindi! Pembe mayosuyla plaj pozlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, Akil'e "Maşallah size, çok güzelsiniz", "Analı kızlı bir örnek süpersiniz", "İkizlere ayrı size ayrı bayıldım" yorumları yapıldı.