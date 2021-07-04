Milyoner'de sorulan 'Pişmaniye' sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyada olay oldu!
Atv ekranlarında yayınlanan Milyoner yine milyonları ekranlara kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan 'Pişmaniye' sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacının soru karşısında joker hakkını kullanması sosyal medyada büyük tepki aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
04.07.2021 03:24
- Son Güncelleme: 04.07.2021 03:25