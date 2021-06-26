EDHO’nun Bahar’ı Pelin Akil çileden çıktı! Açtı ağzını yumdu gözünü 'Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma' dedi isyan etti
EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı! Açtı ağzını yumdu gözünü… Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bu sabah Lina ile bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Sevimli halleriyle dikkat çeken anne-kızın videosu büyük beğeni toplarken Pelin Akil'e gelen bir mesaj ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Akil, bir takipçisinin kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlaması üzerine isyan etti. Ünlü oyuncu takipçisine bakın nasıl karşılık verdi.
26.06.2021 18:28
- Son Güncelleme: 26.06.2021 18:49
Kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil (35), üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve ailesiyle geçirdiği keyifli anları sık sık takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, bu sabah kızı Lina ile çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken Pelin Akil, bir takipçisinden gelen mesajla çileden çıktı.
Pelin Akil'in kızı Lina ile yayınladığı videonun ardından bir takipçisi ünlü oyuncuya mesaj atarak ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçladı.
Gelen mesaj üzerine çileden çıkan ünlü oyuncu ise takipçisinin mesajını ifşa etti ve şu ifadeleri kullandı: