EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu ve eşi... EDHO oyuncularından yorum yağdı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, baba oldu. Geçtiğimiz hafta EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba Instagram hesabından müjdeli haberi verdi! Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çiftin oğlunun ismini Oktay Kaynarca koydu. Doğumdan sonra kariyer hayatına ara vermek istemediğini belirten Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer, oğluyla ilk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü çifte EDHO oyuncularından yorum yağdı. Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, baba oldu. Geçtiğimiz hafta EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba Instagram hesabından müjdeli haberi verdi! Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çiftin oğlunun ismini Oktay Kaynarca koydu. Doğumdan sonra kariyer hayatına ara vermek istemediğini belirten Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer, oğluyla ilk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü çifte EDHO oyuncularından yorum yağdı. Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu...
Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranları başındaki izleyicilerin ailesi oldu. Herkes EDHO yeni sezon tarihini beklerken, ekipten müjdeli bir başka haber geldi. Yunus Emre Yıldırımer baba oldu. İşte Doğu adında bir oğlu olan Yunus Emre Yıldırımer - Melissa Yıldırımer çifti başta olmak üzere ünlülerin çocukları...