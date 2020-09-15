EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu ve eşi... EDHO oyuncularından yorum yağdı!

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranları başındaki izleyicilerin ailesi oldu. Herkes EDHO yeni sezon tarihini beklerken, ekipten müjdeli bir başka haber geldi. Yunus Emre Yıldırımer baba oldu. İşte Doğu adında bir oğlu olan Yunus Emre Yıldırımer - Melissa Yıldırımer çifti başta olmak üzere ünlülerin çocukları...