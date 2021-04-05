Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...

Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteri ile adından sıkça söz ettiren Büşra Develi sevgilisiyle paylaşımının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin fotoğrafı sonrası herkes Büşra Develi'nin sevgilisinin kim olduğunu merak ediyor. 27 yaşında olan başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

05.04.2021 17:25 - Son Güncelleme: 05.04.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





