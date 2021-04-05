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Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...

Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteri ile adından sıkça söz ettiren Büşra Develi sevgilisiyle paylaşımının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin fotoğrafı sonrası herkes Büşra Develi'nin sevgilisinin kim olduğunu merak ediyor. 27 yaşında olan başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

05.04.2021 17:25 - Son Güncelleme: 05.04.2021 17:48
Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...

Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisinin sosyetik isim olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Büşra Develi ve sevgilisi Cem Aktay başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...

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Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...
Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...

JESSICA MAY VE EŞİ HÜSEYİN KARA

Büşra Develi sevgilisiyle pozunu 'deli kovboy ve ben' notuyla paylaştı! Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisi bakın kimmiş...