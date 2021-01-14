Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın güzeli Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali merak ediliyor! Kemal Sunal'la İbo ile Güllüşah'ta oynamıştı

Yeşilçam'ın güzeli Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali merak ediliyor! Kemal Sunal'la İbo ile Güllüşah'ta oynamıştı

O Yeşilçam'ın cimcime Gülşah'ı, minik yıldızı Gülşah Alkoçlar. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar özellikle Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle tanınıyor. Yaramaz ve sevimli bir kız çocuğuna hayat verdiği filmde izleyicinin kalbini kazanıyor. Yeşilçam'da pek çok yapımda rol aldıktan sonra sinemadan elini eteğini çekti Gülşah Alkoçlar. Evlenip çocuk sahibi olan Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. İşte Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali...

14.01.2021 16:33 - Son Güncelleme: 14.01.2021 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





