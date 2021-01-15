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Haberler Galeri Magazin Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulurken, Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıktı. Minik Aras'ın dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

15.01.2021 09:31 - Son Güncelleme: 15.01.2021 09:41
Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Şarkıcı Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık 3 ay önce anne olmuştu. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın karnı burnunda pozları çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 1999 yılında evlendiği Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül, doğum yapmıştı.

Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Bebeğin adını Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, "Aras" koydu.

Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti.

Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

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