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Kibariye'nin kızı Birgül son haliyle şaşırtmıştı! Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıkan 20'sinde anne olan Birgül'ün bebeği aynı dedesi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulurken, Kibariye'nin torunu ilk kez ortaya çıktı. Minik Aras'ın dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

15.01.2021 09:31 - Son Güncelleme: 15.01.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





