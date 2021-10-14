EDHO yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu 've nihayet...' Oktay Kaynarca ve Yönetmen Onur Tan'dan beklenen paylaşım!
EDHO yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu hayranları çok sevindi! Oktay Kaynarca ve Yönetmen Onur Tan'dan beklenen paylaşım geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu. Dizinin yönetmeni Onur Tan'ın ve dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca Instagram paylaşımı ile EDHO severleri harekete geçirdi. İkilinin yaptığı paylaşıma yorum yağdı. İşte yeni sezon oyuncu kadrosuyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm hakkında merak edilen her şey...
EDHO yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu, 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.
EDHO 7. SEZON BAŞLIYOR!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu, transfer listesi ise bir hayli kabarık! Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı.
Bugün de aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.
Oktay Kaynarca'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Onur Tan'ın 'EDHO 200. bölüm' notu dikkat çekti. İki ünlü isimden gelen paylaşım 'çekimlere başlandı, yakında EDHO 200. bölüm fragmanı geliyor demektir' yorumlarını da beraberinde getirdi.